بعد إعلان خسارته في الانتخابات... مرشح المعارضة في الكونغو يعلن نفسه رئيسا

وبحسب "رويترز"، رفض مرشح المعارضة في الكونغو مارتن فيولو الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية وأعلن نفسه رئيسا في خطوة قد تزيد من حدة الاضطرابات في البلاد.
وصدقت المحكمة في وقت سابق على فوز فليكس تشيسكيدي بانتخابات الرئاسة رافضة طعنين على النتائج.
يذكر أن مارتن فيولو قد رفض النتائج الأولية التي نشرت الأسبوع الماضي لانتخابات الرئاسة بعد حصوله على المركز الثاني، قائلا: إنها نتاج اتفاق سري بين تشيسكيدي والرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا لحرمانه من فوز واضح بنسبة أكثر من 60 في المئة.
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