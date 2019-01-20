بعد إعلان خسارته في الانتخابات... مرشح المعارضة في الكونغو يعلن نفسه رئيسا

أكدت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية فوز فليكس تشيسكيدي بانتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، رافضة الطعن الذي قدمه زعيم المعارضة الآخر الذي اتهم تشيسكيدي والحزب الحاكم بالتلاعب في النتائج.

وبحسب "رويترز"، رفض مرشح المعارضة في الكونغو مارتن فيولو الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية وأعلن نفسه رئيسا في خطوة قد تزيد من حدة الاضطرابات في البلاد.

© REUTERS / KENNY KATOMBE بسبب دفن زعيم إحدى القبائل...العنف في الكونغو يحصد أرواح نحو 900 خلال 3 أيام فقط

وقال فيولو في بيان "المحكمة الدستورية أكدت للتو أنها تخدم نظاما دكتاتويا… من خلال التصديق على نتائج مزورة وتمكين انقلاب دستوري".

وصدقت المحكمة في وقت سابق على فوز فليكس تشيسكيدي بانتخابات الرئاسة رافضة طعنين على النتائج.

يذكر أن مارتن فيولو قد رفض النتائج الأولية التي نشرت الأسبوع الماضي لانتخابات الرئاسة بعد حصوله على المركز الثاني، قائلا: إنها نتاج اتفاق سري بين تشيسكيدي والرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا لحرمانه من فوز واضح بنسبة أكثر من 60 في المئة.