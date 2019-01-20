الخارجية الروسية تعلن إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى الولايات المتحدة

وجه مركز الطوارئ ومواجهة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، نداء عاجل إلى المواطنين الروس بسبب إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية إلى الولايات المتحدة.

وقال المركز على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إنه "نتيجة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى مطارات شيكاغو وبوسطن ونيويورك ومدن أخرى".

وتابع، "تم إعلان حالة الطوارئ في ولايات نيوجيرسي وبنسلفانيا، بسبب سوء الأحوال الجوية".

#США — из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) January 19, 2019

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بأن حوادث اصطدام على الطرقات نتيجة الأحوال الجوية السيئة، أدت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 منذ يوم الجمعة.

يذكر أنه في نوفمبر وديسمبر 2018، أدى تساقط الثلوج بغزارة في الولايات المتحدة إلى إلغاء وتأخير الآلاف من الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي وخسائر في الأرواح. وفي أواخر ديسمبر، تلقى أكثر من 20 مليون أمريكي تحذيرات من تساقط الثلوج والعواصف الثلجية التي يتوقع حدوثها في هذا الوقت من موسم الشتاء.