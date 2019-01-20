إطلاق قمر صناعي سري أمريكي (فيديو)

أعلنت شركة United Launch Alliance أنه تم إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل Delta IV Heavy مع قمر صناعي سري للمديرية الوطنية للمخابرات الفضائية العسكرية الأمريكية من القاعدة الجوية الأمريكية فاندينبيرغ.

وتمت عملية الإطلاق بعد تأخير لمدة خمس دقائق في 11.10 (22.10 بتوقيت موسكو).

وكان سبب التأخير الريح القوية. وبعد أربع دقائق من إطلاق الصاروخ انفصل مسرعان عن الصاروخ. وبعد 6 دقائق تم إيقاف البث بسبب السرية.

وأعلنت شركة United Launch Alliance في وقت لاحق أن القمر الصناعي "المهم للغاية للقيام بمهام الأمن القومي المستقبلية" أطلق إلى الفضاء بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل إطلاق الصاروخ عدة مرات.