الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

© REUTERS / OMAR SOBHANI وزير الداخلية الأفغاني يستقيل للترشح لمنصب نائب الرئيس

كابول — سبوتنيك . وقال التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن "رئيس الجهاز التنفيذي بالحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل".

وقال عبد الله، في تصريحات للصحفيين "ترشحت عن حزب الجمعية الإسلامية الأفغانية والبطاقة تشمل أيضا الحركة الوطنية الأفغانية وحزب الوحدة الأفغانية".

وكان زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، قلب الدين حكمتيار، سجل اسمه مرشحا لانتخابات رئاسة البلاد المقررة العام الجاري، وذلك بعد أكثر من عامين من توقيعه اتفاق سلام مع حكومة كابول.

وقررت مفوضية الانتخابات الأفغانية، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر لتجري في يوليو/ تموز المقبل، بدلا من أبريل/ نيسان.

وجرت الانتخابات التشريعية الأفغانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهدت عمليات عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعدما أعلنت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" رفضها ما وصفته بـ"مسرحية الانتخابات".