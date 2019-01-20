"حماس" تبعث برسالة تهديد إلى نتنياهو... والسبب قطر

أفادت القناة العبرية العاشرة، صباح اليوم الأحد، بأن حركة حماس أرسلت رسائل تهديد إلى إسرائيل، عبر وسطاء إقليميين وغربيين، بأنها ستصعد الأوضاع الميدانية، في حال استمرار إسرائيل بالتنصل من التزامات وقف إطلاق النار الأخيرة معها.

وذكرت القناة الـ13 العبرية "العاشرة العبرية سابقا"، أن حماس بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنها ستصعد ميدانيا إذا لم تلتزم بتطبيق التزامات وقف إطلاق النار، ومنها السماح بدخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة قريبا.

وأضافت القناة العبرية إن حركة حماس حذرت من تدهور الأوضاع في المنطقة مجددا، إذا واصلت إسرائيل التهرب من تفاهمات التهدئة الأخيرة، وبأن حماس نقلت الرسائل إلى إسرائيل، عبر أكثر من جهة، مثل الوسيط المصري، وعبر قطر، ومبعوثين غربيين أيضا.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل حذرت إسرائيل بأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تنقل الأموال القطرية إلى القطاع، فإنها ستقوم بالمزيد من التظاهرات ومسيرات العودة بطول الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل ترفض السماح بنقل الدفعة الثالثة من المساعدات المادية القطرية، والتي تقدر ب15 مليون دولار، في وقت سبق للدوحة أن أرسلت 30 مليون دولار على دفعتين، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع 15 مليون في كل دفعة.