"الخطوة القطرية" تقترب... وليبرمان يحذر

وكتب ليبرمان على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "تحويل الأموال القطرية لغزة خنوع وخضوع لحركة حماس، رغم أن إسرائيل ليست ملزمة بالسماح لنقل الدفعة الثالثة من تلك الأموال".

وأضاف ليبرمان، صباح اليوم الأحد: رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجه الليلة الماضية لتشاد، ووصل بدلا منه لإسرائيل المبعوث القطري، العمادي، وبحوزته 15 مليون دولار نقدا، سيتم تحويلها لحماس، اليوم أو غد".

وتابع ليبرمان، الذي قدم استقالته شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية تحويل قطر للأموال وتقديم مساعدات إنسانية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا: "تأتي الأموال القطرية رغم استمرار مسيرات العودة الفلسطينية بطول الحدود مع غزة، لتستمر حالة الخنوع والخضوع الكاملة لإرهاب حماس، وأي زيارة سياسية لأفريقيا لا تعني التغطية على ذلك".

وأوضح ليبرمان أن "إسرائيل ليست ملزمة بتحويل الأموال القطرية، والوقود وأي أدوات أو مواد أخرى، وعلى الحكومة الإٌسرائيلية إعطاء تفسيرات لعدم إطلاق سراح أسرانا من يد حماس".

وسبق أن أوضحت إسرائيل أن السماح بإدخال أموال المنحة القطرية (الدفعة الثالثة) لقطاع غزة مشروط بأن يسود الهدوء الجمعة الماضية، قرب السياج العازل، ووقف مسيرات العودة بطول الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل.