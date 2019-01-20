الرئيس الأفغاني: "طالبان" أمام خيارين ولن نقبل بحكومة مؤقتة

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إن حركة "طالبان" أصبحت أمام خيارين، إما تمثيل باكستان وغيرها من الدول، أو تمثيل الأفغان، مؤكدا أنه لن يقبل بحكومة مؤقتة.

كابول- سبوتنيك. وقال غني، في كلمة اليوم الأحد، "لن نقبل بحكومة مؤقتة، لا اليوم ولا غدا ولا حتى بعد 100 عام".

© REUTERS / OMAR SOBHANI زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يسجل اسمه مرشحا لانتخابات الرئاسة

وأضاف غني "السلام غايتنا وطالبان أمام خيارين، إما أن يمثلوا باكستان وغيرها من الدول، أو يمثلوا الأفغان".

وكانت مفوضية الانتخابات الأفغانية قررت، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر لتجري في يوليو/ تموز المقبل، بدلا من أبريل/ نيسان.

وجرت الانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهدت عمليات عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعدما أعلنت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" رفضها ما وصفته بـ "مسرحية الانتخابات"، وتوعدت باستهداف العاملين في هذا المجال.

وصاحبت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية فوضى عارمة ومشكلات فنية مما تسبب في بقاء أبواب المحطات الانتخابية، التي كان من المقرر فتحها في السابعة صباحا، مغلقة لنحو 5 ساعات في عدد من المراكز بالعاصمة كابول وغيرها من المناطق، الأمر الذي دفع بمفوضية الانتخابات للإعلان في منتصف النهار، عن تمديد التصويت في الانتخابات ليوم آخر.