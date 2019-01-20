وزير بريطاني: البرلمان لا يستطيع "خطف" عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

وقال فوكس لبرنامج أندرو مار، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "البرلمان لم يحصل على حق خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب ما قاله البرلمان لشعب هذا البلد: 'نحن نبرم تعاقدا معكم، أنتم ستتخذون القرار وسنحترمه نحن"، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Tim Ireland "العموم البريطاني" يرفض خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

وأضاف: "ما نراه الآن هو محاولة بعض الذين عارضوا دوما نتيجة الاستفتاء خطف الخروج من الاتحاد الأوروبي في سرقة فعلية للنتيجة من الشعب".

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومي إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستعقد مؤتمرا عبر الهاتف مع الوزراء، اليوم الأحد، لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وستعود إلى البرلمان غدا الاثنين لتدلي ببيان حول كيف ستمضي في انسحاب بريطانيا من التكتل بعد أن رفض البرلمان الأسبوع الماضي التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد.