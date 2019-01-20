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15:38 20 يناير/ كانون الثاني 2019
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    علي لاريجاني

    لاريجاني: السعودية وأمريكا وجهان لعملة واحدة في التعامل مع خاشقجي ومرضية هاشمي

    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    العالم
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    قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إنه لا يوجد تشابه كبير بين الأسلوب الذي تعاملت به السلطات الأمريكية مع الصحفية الإيرانية مرضية هاشمي، وتعامل النظام السعودي مع الصحفي جمال خاشقجي.

    وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فإن لاريجاني تطرق أثناء جلسة علنية كرست لاعتقال واشنطن الصحفية مرضية هاشمي العاملة لصالح قناة "برس تي وي" الإيرانية، مقارنا التعامل الأمريكي مع هذه الصحفية بتعامل "الأنظمة الرجعية التابعة لواشنطن في المنطقة" مع الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أن هذا التصرف "يخالف ما يدعونه وما يعظون به الآخرين في حقوق الإنسان".

    الشرطة الأمريكية
    © Fotolia / mario beauregard
    احتجاز صحفية إيرانية في أمريكا دون توجيه اتهام رسمي
    وأضاف لاريجاني: لو حصل بإيران شبه ما يحصل بفرنسا، أو تعامل الايرانيون مثل ما يتعامل الامريكيون مع الصحفية الإيرانية، لكانوا يطبلون بالدفاع عن حقوق الانسان.

    وتابع لاريجاني:

    هذا نموذج آخر لسياسات الولايات المتحدة الزائفة في المشهد الدولي، حيث تحاول إخفاء أسلوبها العنيف بألفاظ وعبارات ملغومة.

    وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء الماضي، أن السلطات الأمريكية احتجزت صحفية إيرانية، مرضية هاشمي، في العاصمة الأمريكية "واشنطن".

    قالت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الصحفية، مرضية هاشمي، تم إلقاء القبض عليها من قبل السلطات الأمريكية، من دون توجيه اتهام رسمي إليها حتى الآن.

    وكانت الصحفية الإيرانية، التي ولدت في أمريكا، قد وصلت إلى الولايات المتحدة، من أجل زيارة شقيقها المريض وعدد من أفراد أسرتها.

    ونقلت الوكالة الإيرانية عن أقارب هاشمي أنهم لم يتمكنوا من التواصل معها، رغم معرفتهم أنه تم معاملتها بصورة قاسية، حيث تم إجبارها على رفع حجابها ضد إرادتها وحرمت من تناول أي طعام "حلال" أو "نباتي".

    كما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه تم نقل الصحفية الإيرانية من مقر "إف بي آي" إلى أحد المراكز الأمنية الأخرى غير المعروفة.

    انظر أيضا:

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    لاريجاني يطالب المسؤولين بسرعة التصدي لمكافحة غسيل الأموال
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    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, أخبار إيران, أخبار العالم, أخبار السعودية, البرلمان الإيراني, جمال خاشقجي, علي لاريجاني, السعودية, أمريكا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
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