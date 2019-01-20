إيران: قدراتنا العسكرية لا تسمح لأي تحرك للعدو

قال مستشار وكبير مساعدي القائد العام للجيش الإيراني، اليوم الأحد، إن القدرات العسكرية لبلاده والرصد المستمر للحدود البرية والجوية والبحرية، لن يسمح لأي تحرك للأعداء، ويحبط مؤامراتهم.

ونقلت وكالة "فارس" عن العميد قادر رحيم زادة قوله "رغم انتهاء الحرب العسكرية ضد الشعب الإيراني، إلا أن مؤامرات الأعداء مازالت مستمرة، ولذلك فإن القوات المسلحة تهتم دوما وتعمل على تصنيع المعدات الدفاعية المتطورة وزيادة قدراتها، لحراسة حدود البلاد".

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وأضاف "لو كان أعداؤنا قادرون على القيام بأمر ضدنا في الحرب العسكرية، لكانوا قد نفذوه حتى الآن، ولابد من القول إنهم لن يتمكنوا مطلقا من توجيه ضربة قوية إلينا".

وتابع "أن القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية والرصد المستمر للحدود البرية والجوية والبحرية، لن يسمح لأي تحرك للأعداء، ويحبط مؤامراتهم".

ولفت إلى "أن العدو لن ينتهي، وعندما يرى أنه لا يحقق النتيجة من الحرب العسكرية، يلجأ الى الحرب الناعمة من أجل التغلغل وتحريف عقائد شبابنا وقيمهم".