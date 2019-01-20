لأول مرة.. كلب مزود بكاميرا يلاحق خاطفي إسرائيلي في أنفاق غزة

نشرت قناة عبرية مقطعا من برنامج تلفزيوني، يحتوي مشاهد تبث لأول مرة حول عملية نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة في أحد أنفاق قطاع غزة، للبحث عن جندي اختطفته حركة حماس، في العام 2014.

وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، ذكر الحساب الرسمي الخاص للقناة العبرية "12"، على "فيسبوك"،عن المشاهد المعروضة: "أنه بعد دخول الجنود الإسرائيليين إلى النفق لتعقب وحدة من حماس، اختطفت هدار غولدين، وهو ضابط من وحدة ستينغ القتالية، قام (الجنود الإسرائيليون) بتركيب كاميرا على كلب، وأرسلوه إلى عمق النفق.. هذه (مشاهد) مقتطفة تأخذ الأنفاس".

ولم يحدد مقطع الفيديو المهمة الأساسية، التي نفذها الكلب داخل النفق، مع الأخذ في عين الاعتبار تفعيل إجراء "هنيبعل" من قبل الجيش الإسرائيلي، الهادف لمنع تنفيذ عملية أسر ناجحة، بأي ثمن حتى، ولو كلف ذلك قتل الجندي الأسير.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية عسكرية على قطاع غزة، سميت بـ"الجرف الصامد"، في يوليو/تموز 2014، تحولت إلى حرب استمرت 50 يوما، وقتل خلالها أكثر من 2147 فلسطينيا.

وأثناء مجريات العملية العسكرية نفسها، نجحت حركة حماس في أسر الجندي الإسرائيلي، أورون شاؤول، والملازم الأول، هدار غولدن، وكذلك نجحت الحركة في الاحتفاظ باثنين من الإسرائيليين، وهما إفراهام منغستو، مدني إسرائيلي من أصل إثيوبي، وهشام السيد، إسرائيلي من عرب 48، وما تزال المعلومات الكاملة حول هؤلاء الأربعة غامضة، ولم تفصح حركة حماس عنها، حتى الآن.

ومن المعروف أن إسرائيل، غالبا، ما تطالب حماس بفك أسر الإسرائيليين الأربعة، حتى يتم فك الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة، وهو أحد شروط حماس للتفاهم أو التوصل لاتفاق كامل مع إسرائيل حول مجريات الأمور في غزة.