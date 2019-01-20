تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن في حرب 2014 في غزة(فيديو)

كشف تحقيق إسرائيلي عن معلومات تنشر للمرة الأولى عن الطريقة التي تم بها خطف الجندي الإسرائيلي، هدار غولدن، من قبل خلية تابعة لكتائب عز الدين القسام في العام 2014.

فوفقا لمانشره موقع "القدس" نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، فإن خلية تابعة لعز الدين القسام تسللت عبر نفق في مدينة رفح الفلسطينية.

وتوجه أفرادها إلى تمركز تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء الحرب التي تعرضت لها غزة في 2014 وقاموا باختطاف الجندي.

ونقل الموقع على أن التحقيقات الإسرائيلية قالت بأن غولدن قتل أثناء عملية الاختطاف و ان المختطفين قاموا بنقله الى قطاع غزة وهو متوف.

كما و تضمن التحقيق مقاطع فيديو نشرت للمرة الأولى عن عملية الخطف، ظهر فيها النفق و المعدات و الأسلحة التي تم العثور عليها في النفق، والطريقة التي قام بها الجنود الإسرائيليون من الدخول الى النفق من خلال ضخ كمية من الغاز في النفق.

ودخول الجنود الإسرائيلين مرتديين الواقيات الخاصة و مزودين بإسطوانات الأوكسجين.

وقال التحقيق، إن ضابطاً في جيش الاحتلال اعترف بأنهم أطلقوا النار في كل اتجاه خلال اقتحام النفق الذي تسلل منه مقاتلو القسام.

كما ونشرت صورة سيارة إسعاف قال التحقيق إنها نقلت "جثة" هدار غولدن من منطقة قريبة من فتحة النفق إلى مستشفى أبو يوسف النجار عند الساعة الثالثة و20 دقيقة.

بعد ذلك بدقائق، التقطت مكالمة من أجهزة الاتصال التابعة لحماس تفيد بأن المهمة انتهت.