وكالة دولية تكشف عن مكان القمة المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

وذكرت الوكالة الدولية "بلومبيرغ" الأمريكية، مساء اليوم، الأحد، أن فيتنام ستحتضن القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الشهر المقبل.
وأفادت الوكالة الدولية بأن المسؤول الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، قد التقى الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو.
وسبق أن أعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه سيبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فعالا.
وفي أول قمة بينهما، في سنغافورة، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية، قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية على مدى 70 عاما، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورا، وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميا.
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