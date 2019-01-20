وكالة دولية تكشف عن مكان القمة المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

كشف صحيفة أمريكية النقاب عن المكان المحتمل لعقد القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيسين، الأمريكي والكوري الشمالي.

وذكرت الوكالة الدولية "بلومبيرغ" الأمريكية، مساء اليوم، الأحد، أن فيتنام ستحتضن القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الشهر المقبل.

© REUTERS / POOL البيت الأبيض يعلن عقد قمة جديدة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

وأوضحت الوكالة الدولية أن البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضية أن ترامب سيجتمع مع كيم جونغ أون في أواخر فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد اجتماع استمر 90 دقيقة بين ترامب وكيم يونغ تشول، أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، الذي زار واشنطن، قبل يومين.

وأفادت الوكالة الدولية بأن المسؤول الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، قد التقى الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو.

وسبق أن أعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه سيبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فعالا.

وفي أول قمة بينهما، في سنغافورة، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية، قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية على مدى 70 عاما، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورا، وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميا.