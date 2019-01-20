مراسل "سبوتنيك" في المستشفى بعد ضربه خلال احتجاجات أثينا (صور)

,أصيب المراسل في وكالة "سبوتنيك" خلال مظاهرة جرت اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، في العاصمة اليونانية أثينا. وتم نقله إلى المستشفى، وتمت سرقت معداته.

Kostis Ntantamis Freelance Photographer. Τον τραβηξαν συναδελφοι απο τα χερια φασισταριων χρυσαυγιτων που συμμετειχαν στην διαμαρτυρια στο Συνταγμα. Μεταφερθηκε στο νοσοκομειο. Και δεν ειναι ο μονος. Κοινοι δολοφονοι. pic.twitter.com/efWidtTpgH — George Tsakiris (@GiorgosTsakiris) January 20, 2019

​واقترب شخصان أو ثلاثة من المراسل "كوستيس نتانتاميس" وطلبوا منه أن يعطيهم كاميرته الخاصة. وأجابهم بالرفض… وبعدها بدأوا بملاحقته وكان هناك مجموعة من المصورين الآخرين الذين حاولوا حمايته.

© Photo / Eurokinissi إصابة كوستيس دادميس مراسل سبوتنيك أثناء الاحتجاجات في أثينا

وفي نهاية المطاف، تم تطويق جميع المصورين بحشد من المتظاهرين وانهالوا عليهم بالضرب. ثم تمت سرقة كاميرا المراسل.

وتم إجراء الفحوصات الطبية للمراسل نتانتاميس للاطمئنان على حالته وتصوير شعاعي لمنطقة الرأس وهو الآن في حالة مستقرة.