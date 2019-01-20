بومبيو لقادة إيران: أطلقوا سراح "الأمريكيين الأبرياء"

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بإيقاف ما وصفه بـ"حملة إرهاب الرهائن"، مشيرا إلى أنها ما زالت تحتجز أمريكيين أبرياء.

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وكتب بومبيو على "تويتر" اليوم الأحد 20 يناير / كانون الثاني الجاري: "إيران لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين أبرياء".

وتابع: "قبل 40 سنة أطلق متشددون في إيران سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا، بعد احتجازهم لمدة 444 يوما"، مضيفا: "إيران لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين أبرياء".

ووجه بومبيو رسالة إلى قادة إيران في تدوينة أخرى قال فيها:"خامنئي وروحاني وظريف يجب أن يوقفوا حملة الرهائن الإرهابية".

.@khamenei_ir, @HassanRouhani, and @JZarif should stop the hostage terror campaign and mark this anniversary by releasing Bob Levinson, Xiyue Wang, the Namazis, and other hostages immediately. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 20, 2019

وأورد بومبيو أسماء أشخاص قال إن إيران يجب أن تطلق سراحهم، بالقول: "يجب إطلاق سراح بوب ليفنسون وشيوي وانغ ورهائن آخرين فورا".

40 years ago today, extremists in Iran released 52 American diplomats they held hostage for 444 days. Iran still holds innocent Americans hostage. pic.twitter.com/zBpKsDLGu4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 20, 2019

واختفى المواطن الأمريكي روبرت ليفنسون خلال زيارة إلى جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، بينما تم اعتقال وانغ في يوليو / تموز عام 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، خلال إعداده بحثا عن سلالة القاجار، التي حكمت بلاد فارس من عام 1794 إلى عام 1925.