أردوغان وترامب يتفقان بشأن القضاء على "داعش" في سوريا

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منطقة منبج السورية، دون إضاعة للوقت، حسب وكالة أنباء "الأناضول".

وأجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأحد، بحسب ما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية.

ووفق المصادر، اتفق الزعيمان على القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا واتخاذ إجراءات مشتركة للحيلولة دون عودته.

وقتل 4 جنود أمريكيين في انفجار وقع بمنبج، فيما أصيب 3 آخرون.

واستهدف الانفجار دورية أمريكية — كردية وتزامن مع عبورها (الدورية) وسط مدينة منبج.