وزير ألماني: لا نملك سند قانوني لوقف تنفيذ خط غاز "التيار الشمالي 2"

برلين — سبوتنيك. وقال الوزير لصحيفة "هاندسبلات" الألمانية إن "مشروع التيار الشمالي-2 هو كبش الفداء الخاطئ، لقد وصلت عملية البناء في المشروع لمراحل متقدمة، وقد وضعت كيلومترات من الأنابيب تحت البحر [البلطيق]، والحكومة الفيدرالية لن تتدخل في هذه العملية لأن لا سند قانونيا لذلك".
هذا وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر خلال اجتماع ستراسبورغ في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً يدعو للتخلي عن تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2.
وأكدت حينها الحكومة الألمانية بأن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مشروع "التيار الشمالي-2" لم يغير موقف الحكومة الألمانية من المشروع.
كما اعتمد مجلس النواب الأمريكي بالإجماع قرارا بشأن مواجهة "التيار الشمالي-2"، وتدعو الوثيقة "الرئيس إلى دعم أمن الطاقة الأوروبي من خلال التنويع وتقليل الاعتماد على الإمدادات من روسيا، كما يدعم تطبيق العقوبات في قضية "التيار الشمالي-2"
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