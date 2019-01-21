زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع بالقرب من سواحل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

© REUTERS / Anthony Phelps هيئة: زلزال قوته 6.2 درجة يقع قرب كاليدونيا الجديدة

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 01.36 بالتوقيت العالمي وحدث مركز الزلزال على بعد 132 كيلومترا جنوب شرقي تادين وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.

ويعد أرخبيل كاليدونيا الجديدة إقليما خاصا تابعا لفرنسا يقع في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1210 كم إلى الشرق من أستراليا وعلى بعد 16136 كيلومترا من الأراضي الفرنسية.

وتبلغ مساحة أراضي كاليدونيا الجديدة 18576 كيلومترا مربعا، أما عدد سكانها فيبلغ 268767 نسمة وفقاً لتعداد آب/أغسطس 2014.

ويتألف سكان كاليدونيا الجديدة من مزيج من شعب الكاناك وهم السكان الأصليون، بالإضافة لسكان من أصول أوروبية وسكان من جنوب شرق آسيا إلى جانب أقليات أخرى.