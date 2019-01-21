ترامب يطلب من زعيمة الديمقراطيين تنظيف شوارع سان فرانسيسكو

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي، تنظيف شوارع مدينة سان فرانسيسكو، وذلك على خلفية رفضها خطة الرئيس لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وكتب الرئيس ترامب تغريدة قال فيها: "لقد تصرفت نانسي بيلوسي بشكل غير عقلاني وذهبت حتى الآن إلى اليسار لدرجة أنها أصبحت الآن ديمقراطية راديكالية".

وأضاف الرئيس: "إنها متشددة أكثر من اليساريين في حزبها، الذي فقدت السيطرة عليه. وبالمناسبة، نظفي الشوارع في سان فرانسيسكو، فهي مثيرة للاشمئزاز!".

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control…And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

​وكان الرئيس قد اقترح أن يقدم حماية موقتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يواجهون الترحيل، وذلك في مقابل أن يمول الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم تر فيه تنازلا للخروج من المأزق بل "تجميعا لمبادرات سبق أن رفضت لأنها غير مقبولة".

وأغلقت الحكومة جزئيا بسبب طلب ترامب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية. ويرفض الديمقراطيون إجراء المزيد من المفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة.