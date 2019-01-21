خارجية الصين تؤكد حماية استقلال وسيادة سوريا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الاثنين، أن الصين وعلى خلفية الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية الليلة الماضية، تدعو الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "لقد اطلعنا على التقارير ذات الصلة، وكما تعلمون، نحن محافظون على موقفنا بأنه يجب احترام وحماية استقلال وسيادة سوريا، وينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الموقف".

وأضافت أيضا أنه يتعين على الأطراف أن تلعب دورا بناء في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصديها لغارات نفذها الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية، مشيرة أنه في 21 من يناير/كانون الثاني 2019، وفي الفترة من الساعة 02.11 وحتى الساعة 02.56، وجه سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث ضربات على الأراضي السورية من المحاور- الغربي والجنوب الغربي والجنوبي.

وأعلن المركز الوطني للدفاع في روسيا، اليوم، أن 4 عسكريين سوريين قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء القصف الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، مشيرا إلى أضرار جزئية في البنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

Bombs Over Damascus: Has Israel Crossed a Russian Red Line in Syria? https://t.co/lyv34UzszK pic.twitter.com/VdI0y7DuOU — Russia Insider (@RussiaInsider) January 21, 2019

وأعلنت وكالة "سانا" السورية، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لأهداف معادية" وأسقطت عددا منها مضيفة أن الغارات الإسرائيلية شنت من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية ومن فوق بحيرة طبريا.

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي أعلن، أوائل سبتمبر/أيلول 2018، لأول مرة أنه نفذ أكثر من 200 غارة على أهداف داخل الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا.