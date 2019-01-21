مرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية: لست نادمة على لقاء الأسد

تمسكت النائبة الديمقراطية، تولسي غابارد، بموقفها الخاص بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017، مشيرة إلى أن القادة الأمريكيين يجب أن يجتمعوا مع زعماء أجانب "إذا كنا جادين بشأن السعي لتحقيق السلام وتأمين بلادنا".

وذكرت غابارد التي أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 ، أنها تعتقد "أنه لا يزال من المهم للغاية لأي قائد في هذا البلد أن يكون مستعدا للقاء مع الآخرين، سواء كانوا أصدقاء أو خصوم أو خصوم محتملين إذا كنا جادين في السعي لتحقيق السلام وتأمين بلدنا".

وأضافت: "تعرفون تكلفة الحرب وقواتنا ومن يدفع الثمن. وتعلمون أني خدمت في الحرس الوطني للجيش لمدة 15 عاما وأستمر في الخدمة، وخدمت في عمليتي نشر في الشرق الأوسط. لقد رأيت تكلفة الحرب، ولهذا أقاتل بجد من أجل السلام، هذا هو واقع الوضع الذي نواجهه هنا"، وذلك في لقاء مع قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وكانت غابارد قد زارت سوريا في عام 2017 والتقت الرئيس بشار الأسد. وقالت، في وقتها: "أولا لم أخطط للقاء معه، ولكن عندما سنحت الفرصة، أنا قمت بذلك. واعتبرت أنه من المهم، طالما نقول إننا نهتم بالشعب السوري ومعاناته، أن نكون قادرين على لقاء أي أحد، إن كانت هناك فرصة لتحقيق السلام".

وأضافت: "أيا كان رأيكم في الرئيس الأسد، فالحقيقة هي أنه رئيس سوريا. من أجل أي اتفاق سلام ، من أجل أي احتمال لحدوث اتفاق سلام قابل للبقاء يجب أن يكون هناك حوار معه".