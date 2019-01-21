اقتراح جديد يحمله أردوغان لبوتين بشأن سوريا

يحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عشية زيارته إلى موسكو العديد من الملفات الشائكة، من أبرزها طبعا، الملف السوري الذي يعد أولوية لتركيا في المنطقة خصوصا مع إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: سندمر تركيا إذا هاجمت الأكراد في سوريا

كشف أردوغان خلال لقاء صحفي في أنقرة، أن زيارته إلى روسيا تحمل العديد من القضايا المهمة، أبرز عناوينها سوريا، حيث أشار أردوغان أنه يعتزم إجراء مباحثات مهمة مع الرئيس الروسي بوتين خلال الزيارة وسيطرح فكرة إنشاء منطقة آمنة جديدة في سوريا.

وقال أردوغان "بعد غد الأربعاء سأكون في روسيا، وسأطرح فكرة قيام منطقة آمنة جديدة في سوريا حيث سيتم تطهريها من الإرهابيين لضمان السلام والاستقرار في تلك المنطقة".

وأضاف أردوغان بهذا الخصوص "لولا تواجدنا في إدلب لكانت الخسائر البشرية اليوم بالآلاف، لذلك فإن هذه الخطوة مهمة ويجب طرحها على روسيا لأنها قادرة على إنجاح الخطوة من خلال التنسيق المشترك".

وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن أنقرة مستعدة لشن عملية شرق الفرات، وكذلك في مدينة منبج السورية ضد القوات الكردية، لكنه تراجع عن الفكرة.