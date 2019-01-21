دعوة محمد بن سلمان لحضور مؤتمر الطيران الأهم في إسرائيل

وجه رئيس رابطة الطيارين الإسرائيليين دعوة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والطيارين السعوديين للمشاركة في مؤتمر الطيران الأهم في إسرائيل، في مدينة تل أبيب في شهر مايو/ أيار المقبل.

واستهل رئيس رابطة الطيارين الإسرائيليين رسالته بالقول إن "عمره مثل عمر ولي العهد، وهو العمر المناسب في إسرائيل للعمل في الطيران المدني"، مضيفا أن المنطقة "تشهد تغييرات تبشر بمستقبل يسود فيه التعاون"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

© AP Photo / Gali Tibbon بموافقة السلطان قابوس... نتنياهو يفجر "مفاجأة" تنتظر سماح السعودية

"في المستقبل القريب، سيسافر الطيارون السعوديون فوق القدس في طريقهم إلى لندن، والطائرات الإسرائيلية ستدخل المجال الجوي السعودي في رحلاتها نحو الشرق الأقصى"، وفقا لما كتبه الطيار الإسرائيلي.

وأشار الطيار الإسرائيلي إلى أن هناك أمورا كثيرة مشتركة بين إسرائيل والسعودية "فالعربية لغة مشتركة والأماكن المقدسة موجودة في البلدين، والطائرات التي نقودها مصنوعة في نفس البلد (أمريكا) وفي المناورات والدورات المهنية حيث نلتقي نكتشف دائما أننا نشابه الواحد الآخر. الطيارون السعوديون والإسرائيليون يتحدثون نفس المصطلحات المهنية".

وختم رسالته بأن "الطيران جسر بين البلدين… إننا نفتح مطاراتنا لاستقبال طائراتكم بسرور وود. مراقبو الجو في البرج في تل أبيب مستعدون لاستقبالكم".

والبلدان حليفان للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة. ولكن لا تعترف السعودية بإسرائيل، وترفض السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح في أكثر من مناسبة إلى رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما، وهو ما سيكون مؤشرا فيما يبدو على انفراج في العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

وأكد بيان صادر باللغة العربية عن مكتب نتنياهو، الخميس الماضي، أن مئير بن شبات مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية للأمن القومي، زار الهند برحلة جوية على متن شركة الطيران الهندية Air India التي حلقت فوق الأراضي السعودية.

وأشار إلى أن بن شبات توجه إلى الهند على متن رحلة مباشرة لطيران الهند عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية وعمان، وهو ما وافق عليه نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي.