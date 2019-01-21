ميلانيا ترامب تتحدث عن "العامين غير المنسيين" من ذاكرتها

تحدثت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، عن العامين اللذين لا تستطيع إسقاطهما من ذاكرتها.

وشاركت ميلانيا ترامب، صورة لها مع زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهما يرقصان داخل البيت الأبيض، وعبرت عن سعادتها بقضائها عامين داخل البيت الأبيض، وهي الفترة التي لا تنساها في حياتها.

وتابعت ميلانيا ترامب "يشرفني أن أخدم هذه الأمة العظيمة".

It has been an unforgettable two years in the @WhiteHouse. I am honored to serve this great nation! 🇺🇸 pic.twitter.com/C05gMotmX2 — Melania Trump (@FLOTUS) January 20, 2019

وكان قد ​وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، الجمعة 20 يناير/ كانون الثاني 2017، لتسلم منصبه.

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واستقبل الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشيل الرئيس الجديد ترامب وزوجته ميلانيا.

ودائما ما يمتدح دونالد ترامب نفسه عبر حسابه على "تويتر"، ويشير إلى أنه تفوق على كل رؤساء أمريكا السابقين من حيث الإنجازات.

وأشار ترامب إلى بعض إنجازاته خلال الـ 500 يوم من توليه رئاسة أمريكا، مثل فرض ضوابط للضرائب، والجيش والمحاربين القدامى، وخفض الجريمة والهجرة غير الشرعية، وحدود أقوى، والقضاء، واقتصاد أقوى ووظائف أكثر من أي وقت مضى.