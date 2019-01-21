رئيس الوزراء الياباني يصل إلى موسكو للقاء بوتين (فيديو)

يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد، 22 يناير/ كانون الثاني.

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهبطت طائرة رئيس الحكومة اليابانية دون أية مشاكل في ظروف تساقط ثلوج كثيفة.

وسيجتمع آبي مع بوتين غدا، 22 يناير/ كانون الثاني. في العاصمة الروسية، وسيناقشان آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظرا في القضايا المتعلقة بإبرام معاهدة السلام بين البلدين.

وبدأت، يوم الاثنين السابق، المفاوضات حول قضية السلام بين روسيا واليابان، يجريها الممثلون الخاصون للرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني، التي يشرف عليها وزراء خارجية الدولتين.

ذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.