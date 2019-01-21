الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود مشاكل في توريد الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء

أمستردام — سبوتنيك. قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن شؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماعات ثلاثية ضمت روسيا وأوكرانيا "لن تكون هناك مشاكل في توريد الغاز خلال هذا الشتاء استنادا إلى نتيجة اللقاء مع موسكو وكييف".

© Sputnik . Egor Eryomov أوكرانيا: روسيا تريد تمديد عقد نقل الغاز الحالي وكييف تعارض

وأضاف "حجم الغاز المار عبر أوكرانيا بعد عام 2019 يجب أن يكون كافيا لضمان اعتماد نظام نقل الغاز الأوكراني بالنسبة للمستثمرين"، مؤكدا "أن التوصل لعقد طويل الأجل لنقل الغاز عبر أوكرانيا "سيكون مهما بالنسبة لروسيا وللاتحاد الأوروبي".

وأشار نائب رئيس المفوضية "وأن نضمن أن لا يثار هذا الموضوع مرة أخرى، وسمعت أن روسيا ستكون مستعدة للتعاون مع أوكرانيا بشأن هذا الموضوع وأنا أرحب بهذا، لذلك ليس علينا أن نقلق فنحن في خطوات إيجابية".

وتابع سيفكوفيتش "لقد أوضحت للطرفين أن الوقت على وشك الانتهاء، وأقدر مشاركتهما في الاجتماع الثاني من هذا النوع، ولقد عرضت على الطرفين مقترحا، وهما الآن سينظران الأمر خلال الأيام القادمة، ولا أستطيع قول ما هو المقترح الآن، فنحن نملك علاقة جيدة مع الطرفين ونتعامل بثقة مع بعضنا، وأريد من موسكو وكييف أن تدرسا المقترح بعناية وأن تعودا في أيار/ مايو المقبل بالإجابة".

واستطرد قائلا "إذا عمل الطرفان على نفس الهدف والغاية فإننا سنتوصل إلى اتفاق جديد في نهاية هذا العام".