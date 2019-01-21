الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود مشاكل في توريد الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء

أمستردام — سبوتنيك. قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن شؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماعات ثلاثية ضمت روسيا وأوكرانيا "لن تكون هناك مشاكل في توريد الغاز خلال هذا الشتاء استنادا إلى نتيجة اللقاء مع موسكو وكييف".
وأشار نائب رئيس المفوضية "وأن نضمن أن لا يثار هذا الموضوع مرة أخرى، وسمعت أن روسيا ستكون مستعدة للتعاون مع أوكرانيا بشأن هذا الموضوع وأنا أرحب بهذا، لذلك ليس علينا أن نقلق فنحن في خطوات إيجابية".
وتابع سيفكوفيتش "لقد أوضحت للطرفين أن الوقت على وشك الانتهاء، وأقدر مشاركتهما في الاجتماع الثاني من هذا النوع، ولقد عرضت على الطرفين مقترحا، وهما الآن سينظران الأمر خلال الأيام القادمة، ولا أستطيع قول ما هو المقترح الآن، فنحن نملك علاقة جيدة مع الطرفين ونتعامل بثقة مع بعضنا، وأريد من موسكو وكييف أن تدرسا المقترح بعناية وأن تعودا في أيار/ مايو المقبل بالإجابة".
واستطرد قائلا "إذا عمل الطرفان على نفس الهدف والغاية فإننا سنتوصل إلى اتفاق جديد في نهاية هذا العام".
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