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20:44 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    سيرغي لافروف وسامح شكري

    شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

    © REUTERS / REUTERS
    العالم
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    ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وزير الخارجية المصري، سامح شكري
    © AFP 2018 / AXEL SCHMIDT
    شكري يزور موسكو 15 – 17 مارس ويلتقي لافروف
    القاهرة — سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية المصري أحمد حافظ في بيان اليوم الاثنين، إن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل الدفع بالحل السياسي لكسر الجمود الحالي للأزمة بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية.

    وأضاف البيان "الاتصال تناول أيضا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل دولتين، وذلك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".

    وقال حافظ "شكري ولافروف تناولا مسار العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة الدفع قدما بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة".

    جدير بالذكر أنه قد جرى تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة (2+2) عام 2013، لتصبح مصر سادس دولة ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، واليابان.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الأزمة السورية, القضية الفلسطينية, الخارجية الروسية, سامح شكري, سيرغي لافروف, مصر, روسيا
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