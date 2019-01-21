الرئيس المولدوفي يأمل بلقاء بوتين الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، اليوم الإثنين، عن أمله بالاجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل، لمناقشة جدول الأعمال الثنائي ومشكلة عبور السلع المولدوفية إلى روسيا عبر أوكرانيا.

© Sputnik . Alexey Nikolsky رئيس مولدوفا ينتظر زيارة بوتين لبلاده

كيشيناو — سبوتنيك . وقال دودون في مقابلة على قناة "إن تي في مولدوفا"، "على سبيل المثال، هناك مشكلة عبور السلع المولدوفية إلى روسيا عبر أوكرانيا، واتفقنا مع القيادة الروسية على حلها. واتفقنا على الاجتماع مع فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل لمناقشة جدول أعمالنا الثنائي"، مشيراً إلى أن لديه، وعلى وجه الخصوص، عدة اجتماعات مقرّة في روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا.

وأوضح الرئيس المولدوفي أن العديد من السلع الأساسية المولدوفية قد وقعت تحت الحظر على الصادرات إلى روسيا أثناء العبور عبر أوكرانيا، بما في ذلك النبيذ والسلع المعلبة. وأردف قائلاً بهذا الصدد "قبل زيارتي إلى روسيا، سيتم التوصل إلى حل قانوني للمشكلة، وخلال الزيارة سنقرر الخيار الذي سيتم تبنيه".

يذكر أنه في الأول من كانون الثاني/ يناير 2019، ألغت روسيا لمدة نصف عام الرسوم المفروضة على استيراد عدد من السلع من مولدوفا.