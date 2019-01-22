زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سامباوا الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع إلى الجنوب من مدينة رابا على جزيرة سامباوا في وسط إندونيسيا.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع إلى الجنوب من مدينة رابا على جزيرة سامباوا في وسط إندونيسيا

وأضافت أن مركز الزلزال حدث على بعد 219 كيلومترا جنوبي رابا في شرق جزيرة سامباوا وعلى عمق 25 كيلومترا.

وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.