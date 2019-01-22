مسؤول روسي: النجاح الأمريكي لتوفير حياة سلمية في أفغانستان يساوي "صفر"

صرح عضو لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينسيفيتش، اليوم الثلاثاء، بأن نجاح الولايات المتحدة في توفير الحياة الطبيعية في أفغانستان يساوي صفر.

موسكو — سبوتنيك. وكتب كلينسيفيتش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يسعني إلا الأسف على عدم توفير الحياة السلمية في أفغانستان على الإطلاق، بل على العكس، كل يوم يزداد التوتر".

وأضاف، "أعتقد أن هذا بسبب القوات الأمريكية في هذا البلد منذ عام 2001… وفي المجمل، نجاحها في توفير حياة طبيعية نسبيا للناس، يساوي صفر".

هذا وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية، أن أكثر من 120 شخصا من قوات الأمن الأفغانية قتلوا بسبب هجوم مسلحون من حركة "طالبان" المتطرفة على قاعدة عسكرية في مقاطعة وردك.

ووفقا لكلينسيفيتش، فإن مثل هذه المهام لم تتركها الولايات المتحدة أبدا، حيث أن الأمر يتعلق بإيجاد جسر لنقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من سوريا إلى أفغانستان، وهذا ما زاد حركة طالبان قوة.