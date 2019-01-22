محكمة يابانية ترفض طلبا لإطلاق سراح كارلوس غصن

رفضت محكمة طوكيو، اليوم، طلبا لإطلاق سراح رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، والمحتجز منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن "رفض المحكمة جاء رغم تعهد غصن بقبول أي وكل الشروط التي تفرضها المحكمة عليه".

© REUTERS / Regis Duvignau رسالة من زوجة كارلوس غصن إلى الرئيس الفرنسي

وبحسب كيودو: "قدم محامي غصن طلبا لإطلاق سراحه للمرة الثانية، بعد ما وجه مدعى عام طوكيو اتهام لغصن في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008".

وقال غصن في بيان نشرته وكالة "كيودو"، أمس الاثنين: "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة، أيًّا تكُن هذه الشروط".

وأضاف: "سأحضر جلسات المحاكمة ليس لأنّني ملزم بذلك قانونياً فحسب، بل أيضاً لأنّني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيراً للدّفاع عن نفسي، لستُ مذنباً بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة".

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008.

وكان غصن قد اعتقل، في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".