إسرائيل: نجاح تجربة اختبار صاروخ "حيتس3" المضاد للصواريخ العابرة للقارات

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء، أوفير جندلمان، أن "وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ (حيتس 3) المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث اعترض صاروخ (حيتس 3) صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية".
وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ "حيتس 3" المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات حيث اعترض صاروخ "حيتس 3" صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 22, 2019
منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى. pic.twitter.com/WJPNTfs3Ol
وتابع، في تغريدة على "تويتر"، "منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى".
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