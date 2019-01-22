إسرائيل: نجاح تجربة اختبار صاروخ "حيتس3" المضاد للصواريخ العابرة للقارات

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في اختبار صاروخ "حيتس3" المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء، أوفير جندلمان، أن "وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ (حيتس 3) المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث اعترض صاروخ (حيتس 3) صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية".

وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ "حيتس 3" المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات حيث اعترض صاروخ "حيتس 3" صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية.



منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى. pic.twitter.com/WJPNTfs3Ol — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 22, 2019

​وتابع، في تغريدة على "تويتر"، "منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى".