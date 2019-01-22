الإعلام: روسيا انتصرت على أمريكا دون إطلاق رصاصة واحدة

اعتبرت الصحيفة الأمريكية "نيو أميركان جورنال"، أن روسيا نجحت في التفوق على الولايات المتحدة، الأمر الذي بدا مستحيلا في السنوات السابقة.

وأصبح هذا ممكنا بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعمل في مصلحة موسكو ويدخل البلاد في حالة فوضى، و برأي الصحيفة ، تحول وصول ترامب إلى السلطة إلى أزمة وطنية ودولية.

وجاء في المنشور، روسيا انتصرت على أمريكا حتى دون إطلاق رصاصة واحدة.

ويقترح كاتب المقال، أن الوضع الحالي قد يتحول إلى كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، على وجه الخصوص، فيستطيع ترامب تعطيل عمل الحكومة إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات مع الديمقراطيين، وبالتالي خلق تهديد للأمن القومي وإثارة أزمة اقتصادية.

ووفقا لتوقعات المنشور، نتيجة لذلك يمكن أن يبدأ الموظفون من اختصاصات مختلفة (موظفي المطار وخبراء تكنولوجيا المعلومات) بالإضراب، ما يعقب أعمال الشغب، وانتفاضات السجناء والهجمات المسلحة، والهستيريا الجماعية، مما يؤدي إلى انهيار اقتصادي "أسوأ بكثير من الكساد الكبير".

ونفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا، الاتهامات التي توجه له بالعمل لصالح روسيا، واصفا هذه الاتهامات بـ"الخدعة الكبيرة المخزية".

وفي سياق آخر، توصل الخبير الألماني، يورغن ألتمان، أنه في حال حدوث مواجهة نووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالأخيرة ستكون عاجزة عن صد الهجوم النووي الروسي.