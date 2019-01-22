ألمانيا محبطة من خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

أعربت وزيرة العدل الألمانية، كاترينا بارلي، عن شعورها بخيبة أمل إزاء خطة رئيسة الوزراء البريطانية لكسر الجمود الذي يعتري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقترحت إجراء استفتاء آخر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سعت ماي، أمس الاثنين، للخروج من المأزق الذي تواجهه خطتها في البرلمان واقترحت السعي للحصول على مزيد من التنازلات بخصوص خطة لمنع القيود الجمركية على الحدود الأيرلندية.

© Sputnik . Justin Griffiths-Williams تحديد موعد تصويت العموم البريطاني على الخطة البديلة لـ"بريكست"

وقالت بارلي لإذاعة "دويتشلاند فونك": "نعم أشعر بخيبة أمل. هذا ليس الطريق إلى الأمام"، مضيفة أن ماي اضاعت فرصة لحشد التأييد لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت بارلي التي تحمل الجنسيتين الألمانية والبريطانية أن مسودة الاتفاق لن تتغير، لكنها أضافت أنه يمكن إيجاد سبل للتحايل على الوقت إذا أجري استفتاء آخر.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن برلين ما زالت تؤيد خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتتوقع من الحكومة البريطانية أن توافق قريبا على مقترحات تدعمها الأغلبية في البرلمان.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم السبت، إنها ستبذل ما في وسعها لضمان أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق.