إيطاليا تهاجم فرنسا: لا ترغب في استقرار ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

وأكدت "رويترز" أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي يواصل حربا كلامية بين روما وباريس.

© REUTERS / HANI AMARA خبير سياسي: قوى داخلية وخارجية تحاول فرض الأمر الواقع في ليبيا

وأضاف في لقاء مع القناة التلفزيونية الخامسة: "في ليبيا… فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفيرة الإيطالية، أمس الاثنين، بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت، أمس، سفيرة إيطاليا، بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، اتهم باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "بعد أحدثت التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة… هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية"؛ وفقا لـ"رويترز".