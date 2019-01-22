المخابرات الأفغانية تكشف حصيلة تفجير المركز الأمني في ولاية ورداك

أكدت وكالة الأمن الوطني "المخابرات" الأفغانية مقتل 36 شخصا فقط، وإصابة 58 آخرين، في تفجير استهدف مركزا أمنيا، أمس الاثنين، بولاية ورداك، وسط البلاد.

© REUTERS / Omar Sobhani مقتل أكثر من 100 عنصر أمن بهجوم لطالبان وسط أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وذكر بيان لوكالة المخابرات الأفغانية، اليوم الثلاثاء: "الضحايا الذين خلفهم هجوم أمس 36 شهيدا، و58 جريحا".

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية قال، أمس، إن "أكثر من 100 عنصر أمن قتلوا، عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعا عسكريا في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان". ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا بالانفجار داخل مركز التدريب العسكري".

بدورها، نقلت وكالة "أريانا" الأفغانية عن الناطق باسم السلطة المحلية في ولاية وردك، عبد الرحمن منجل، قوله إن "انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية لقوى النظام الوطني بمدينة ميدان شهر"، مضيفا أن "المهاجمون اقتحموا المعسكر بعد التفجير واشتبكوا مع الأمن لمدة ساعة تقريبا".