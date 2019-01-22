إسرائيل تجيب عن السؤال الأخطر: هل ستندلع مواجهة مباشرة مع إيران (فيديو)

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، إن "الغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا سوف تتواصل من منطلق الدفاع على النفس".

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال جندلمان، إن "إيران أطلقت أمس صاروخا على أراضينا، وهو اعتداء مباشر على سيادتنا وعلى مواطنينا ولذا قمنا بغارات واسعة النطاق على أهداف إيرانية وسورية في كل أنحاء سوريا".

بالفيديو: مقابلتي مع قناة فرانس 24 عربي حول الاعتداء الإيراني المباشر على سيادتنا وغاراتنا الجوية ردا على ذلك على أهداف إيرانية نوعية في سوريا. إيران تهدد بتدميرنا. نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن أنفسنا وفي ضرب العدو. pic.twitter.com/mySwnC6Sje — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 21, 2019

وتابع المتحدث الإسرائيلي: "إيران تحاول أن تتموضع عسكريا في سوريا من أجل شن هجمات صاروخية وعمليات إرهابية ضدنا وطبعا نحن لن نسمح بذلك، فمن حقنا الطبيعي أن ندافع عن مواطنينا وأراضينا ضد هذا الكيان الإرهابي، وأعني النظام الإيراني الذي قتل ويقتل مئات الآلاف من العرب ويخطط لإبادة الإسرائيليين".

وحول سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة للدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، قال إن "تل أبيب مستعدة للقيام بكل شيء لحماية أرضها ومواطنيها. إيران هي الدولة الوحيدة التي تقول على الملأ إنها ستدمر إسرائيل، ولقد عشنا محرقة واحدة ولن نعيش محرقة أخرى وسنأخذ كل الإجراءات في سبيل الدفاع عن أنفسنا".

وردا على سؤال: "لماذا لا تضربون إيران مباشرة، بينما تقصفون مواقع ليست مؤكدة لها في سوريا؟ وتنتهكون بالنهاية سيادة بلدين، سواء لبنان أو سوريا؟"، قال: أريد أن أتساءل لماذا يوجد جيش إيراني على مسافة 1500 كم من الحدود الإيرانية، لماذا هناك تواجد عسكري إيراني في العراق ولبنان وسوريا وغيرها. إيران تريد أن تخلق هلالا شيعيا يمتد لهدف واحد وهو الاعتداء علينا وتدمير دولتنا".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا استهدفت أساسا مواقع عسكرية أقامتها إيران في دمشق.

وقال نتنياهو، في كلمة له، اليوم الاثنين: "نعمل ضد إيران والقوات السورية التي تتواطأ في العدوان الإيراني… سنضرب كل من يحاول الإضرار بنا. من يهدد بمحونا عليه تحمل المسؤولية كاملة".

ضرب سلاح الجو أمس بقوة أهدافا إيرانية في سوريا بعد أن قامت إيران بإطلاق صاروخ على أراضينا. لن نمر مرور الكرام على هذه الأعمال العدوانية وعلى المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا وعلى التصريحات الإيرانية الواضحة حول تدمير إسرائيل، مثلما قال للتو قائد سلاح الجو الإيراني. pic.twitter.com/4GdXPH5fRd — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 21, 2019

وكان قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زادة، أعلن، في وقت سابق، اليوم، عن استعداد قوات بلاده لخوض المعركة مع إسرائيل وإزالتها من الوجود.

وقال زادة: "إن العدو لا يجرؤ على شن عدوان على إيران…نحن مستعدون للرد على أي تهديدات إسرائيلية"، وذلك وفقا لـ"وكالة نادي المراسلين الشباب" التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأضاف: "إيران مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل. قواتنا المسلحة مستعدة لليوم الذي نرى فيه تدمير إسرائيل".

قال رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل:



ننتهج سياسة دائمة عبارة عن ضرب التموضع الإيراني في سوريا وضرب كل من يحاول المساس بنا.



هذه السياسة لا تتغير عندما أتواجد في إسرائيل وهي لا تتغير عندما أقوم بزيارة تاريخية إلى تشاد. هذه هي سياسة دائمة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2019

وتأتي تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني، ردا على سلسلة الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وكان مصدر أمني قال لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم، بأن "أكثر من 15 صاروخ دفاع جوي تم إطلاقها للتصدي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق وريفها". وقال المصدر إن هناك معلومات أولية عن محاولة استهداف مطار المزة العسكري غرب دمشق.

وأوضح أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لسلسلة صواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية. وأكد، أنه "تم التصدي لصواريخ أرض-أرض أطلقها العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتم إسقاطها فوق سماء قرى جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي".

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن العدوان الإسرائيلي الحالي هو الأعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية اثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان. وأكد أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قام جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية". وأضاف أدرعي: "يحذر جيش الدفاع النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا".