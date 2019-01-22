جنوب أفريقيا تنفي طلبا سعوديا بشأن شركة سلاح

وقال وزير المشروعات العامة في جنوب أفريقيا إن بلاده لا تنظر في طلب سعودي بشأن الشراكة في شركة "دينيل" للسلاح، وذلك بعد أن طلبت المملكة هذه الشراكة العام الماضي، حسب "رويترز".
وأكد الوزير أنه إذا كان هناك أي عملية بيع للشركة فسيتم ذلك بشفافية تامة.
وقالت السعودية، إنها تخطط لبناء مصفاة نفط ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا.
ويأتى هذا الأمر كجزء من استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في البلد الأفريقي.
ومن المتوقع أيضا أن تستثمر السعودية في مجال الطاقة المتجددة، حسب موقع "ENSA".
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