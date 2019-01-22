جنوب أفريقيا تنفي طلبا سعوديا بشأن شركة سلاح

نفت الحكومة في جنوب أفريقيا، أن تكون تنظر في طلب سعودي بشأن الشراكة في إحدى شركات السلاح.

وقال وزير المشروعات العامة في جنوب أفريقيا إن بلاده لا تنظر في طلب سعودي بشأن الشراكة في شركة "دينيل" للسلاح، وذلك بعد أن طلبت المملكة هذه الشراكة العام الماضي، حسب "رويترز".

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ورد الوزير برافين جوردهان، على سؤال حول إذا ما كانت بلاده تنظر في طلب سعودي لشراء حصة في دينل بـ"لا يوجد اقتراح من البلد المعني قيد النظر".

وأكد الوزير أنه إذا كان هناك أي عملية بيع للشركة فسيتم ذلك بشفافية تامة.

وقالت السعودية، إنها تخطط لبناء مصفاة نفط ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا.

ويأتى هذا الأمر كجزء من استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في البلد الأفريقي.

ومن المتوقع أيضا أن تستثمر السعودية في مجال الطاقة المتجددة، حسب موقع "ENSA".