كابول: لا نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قاعدة جديدة في أفغانستان

أكد رئيس الحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في بلاده، أو الإبقاء على الوجود الأمريكي بعد التوصل إلى سلام فيها.

دافوس- سبوتنيك. وقال عبد الله، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أولا، لا توجد اتفاقية على قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في أفغانستان. ثانيا، إنه وجود الجيش، إذا كان لدينا يلام فلماذا نحتاج وجود عسكريين من أي بلد؟".

وتابع: "أعتقد أن طالبان صرحت بعدم احترامها للإمكانيات التي تحيط بها، وهم يلعبون حول فكرة سحب القوات أولا ومن ثم المفاوضات. هم يعتقدون أنه إذا تم ذلك فسيكونون قادرين على النهوض بكامل قوتهم، لكن هذا ليس في مصلحة أحد، لا آسيا الوسطى ولا إيران ولا أفغانستان ولا باكستان وإلى آخره".

وأضاف عبد الله: "كلا. باعتباري ممثل القوة السياسية للبلاد ورئيسا للسلطة التنفيذية للبلاد، أنا لا أعلم عن مثل هذه المفاوضات. مع من تحدثوا؟".

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت، قبل أيام، أنها ستوقف كل المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة، إذا رفضت أمريكا مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وذكر بيان صادر عن الحركة أن "الولايات المتحدة اتفقت خلال الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حول مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ومنع استخدام أفغانستان ضد دول أخرى، وهي الآن تتراجع عن جدول الأعمال وتضيف من جانب واحد مواضيع جديدة"، بحسب ما نقلت قناة شمشاد الأفغانية.

وأضاف البيان: "تحذر الإمارة الولايات المتحدة من أنه إذا استمرت الحالة الراهنة واستمرت أميركا في عدم صحتها، فعندئذ سوف تضطر الإمارة الإسلامية إلى وقف كل المحادثات والمفاوضات حتى تنتهي أمريكا من ضغوطها غير القانونية ومناورتها والتقدم نحو سلام حقيقي".