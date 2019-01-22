نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لا مصلحة لفرنسا في استقرار ليبيا

القاهرة — سبوتنيك. وأكد ماتيو سالفيني أن باريس ليس لديها مصلحة في التهدئة.
وأضاف سالفيني: "ليس من حق فرنسا أن تغضب، لأنها رفضت استقبال آلاف المهاجرين، وتركتهم في فينتيميليا كما لو كانوا وحوشا"، متابعا: "لا نأخذ دروسا في الإنسانية من [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون".
يذكر أن الخارجية الفرنسية استدعت، أمس الاثنين، سفيرة إيطاليا للاحتجاج على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي الآخر لويجي دي ماريو، واتهم فيها فرنسا بإشاعة الفقر في أفريقيا، والتسبب في تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
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