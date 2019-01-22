نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لا مصلحة لفرنسا في استقرار ليبيا

اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، فرنسا بالدفاع عن مصالحها النفطية في ليبيا على حساب استقرار الأوضاع هناك.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد ماتيو سالفيني أن باريس ليس لديها مصلحة في التهدئة.

© REUTERS / HANI AMARA خبير سياسي: قوى داخلية وخارجية تحاول فرض الأمر الواقع في ليبيا

وقال سالفيني في تصريحات للقناة الخامسة الإيطالية: "فرنسا ليس لديها مصلحة في استقرار الأوضاع في ليبيا ، ربما لأن لديها مصالح نفطية تدافع عنها".

وأضاف سالفيني: "ليس من حق فرنسا أن تغضب، لأنها رفضت استقبال آلاف المهاجرين، وتركتهم في فينتيميليا كما لو كانوا وحوشا"، متابعا: "لا نأخذ دروسا في الإنسانية من [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون".

يذكر أن الخارجية الفرنسية استدعت، أمس الاثنين، سفيرة إيطاليا للاحتجاج على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي الآخر لويجي دي ماريو، واتهم فيها فرنسا بإشاعة الفقر في أفريقيا، والتسبب في تدفق المهاجرين إلى أوروبا.