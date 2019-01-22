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15:34 22 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الانتخابات التركية

    "العليا للانتخابات التركية" تعلن عدد من يحق لهم التصويت في المحليات

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    العالم
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    كشف سعدي غوفان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة.

    وقال غوفان في تصريح لوكالة الأناضول، الرسمية، إن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة بلغ أكثر من 57 مليون ناخب.

    علم تركيا
    © flickr.com/ bortescristian
    الكشف عن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والقادرين على المشاركة في الانتخابات
    وأشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين الأتراك حتى اليوم،(الثلاثاء) بلغ 57 مليون و93 ألف و985 ناخباً، وهذا لا يشمل العسكريين، والمحكومين وغير المؤهلين.

    وتابع في تصريحه اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات الأولية للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في 31 مارس/ آذار المقبل انتهت بنسبة كبيرة.

    وأكد غوفان أن الذين لا يحملون الجنسية التركية لا يمكن لهم المشاركة في الانتخابات بأي شكل من الأشكال.وكان سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، قد أعلن خلال اجتماع حول أمن الانتخابات المحلية أن السوريين الذين حصلوا على الجنسية فقط يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية المقررة بالبلاد نهاية مارس المقبل.

    وقال صويلو:

    حصل على الجنسية التركية 79820 سوريا.

    وأضاف صويلو: "السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هم فقط من يحق لهم التصويت في الانتخابات وليس كل الموجودين في تركيا"، كما نقل موقع "الأناضول".

    وتابع الوزير التركي: "إذا استثنينا غير البالغين من بين هؤلاء، فإن عدد السوريين الذين يستطيعون التصويت في الانوأشار صويلو إلى أن "عدد السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و632 ألف و622 يحملون صفة الحماية الدولية، وأن مسألة تصويتهم بالانتخابات باتت موضع نقاش متكرر، مع كل استحقاق".

    أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية
    © AFP 2018 / BULENT KILIC
    أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية (فيديو)
    وأكد وزير الداخلية أنه: ليس كل سوري ترونه في الشارع يملك حق التصويت.. هذا أمر غير ممكن.

    وتابع: "بعض السوريين المقيمين في تركيا هم ممن حصلوا على الجنسية قبل الأزمة التي اندلعت في بلادهم عام 2011".    

    وكانت أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الجيد"، أنها قدمت آلاف الاعتراضات على سجلات الناخبين، لأن بها وقائع لتسجيل ناخبين في مناطق لم يعودوا يقطنون بها.

    ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن وسائل إعلام تركية، أن برلمانيين اشتكوا مما يجري من التلاعب في قوائم الناخبين بإدراج آلاف الأسماء، ومن هذه الوقائع إدراج نحو ألف ناخب على أنهم يقيمون في شقة سكنية واحدة، واحتواء إحدى القوائم على اسم لناخب من المفترض أنه يدلي بصوته للمرة الأولى، بينما يبلغ عمره 165 عاما، مع آلاف الحالات لأسماء تجاوزت أعماهم 100 عام يفترض أنهم سيصوتون للمرة الأولى في حياتهم.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات التركية, اللاجئون السوريون في تركيا, الانتخابات المحلية, رجب طيب أردوغان, تركيا, سوريا
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