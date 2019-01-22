الأمم المتحدة: أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا أوروبا عبر المتوسط

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان نشر على موقعها الرسمي بأن أكثر من 4.5 ألف مهاجر وصلوا في العام الحالي إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

موسكو — سبوتنيك . وقال السكرتير الصحفي للمفوضية، تشارلي ياكسلي، خلال إيجاز إعلامي في جنيف اليوم الثلاثاء 22 يناير / كانون الثاني الجاري: "وصل إلى أوروبا عن طريق البحر في العام الحالي 4507 أشخاص، وذلك رغم برودة الجو الشديدة والخطر الكبير".

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 113 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك لقى 2262 شخصا مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين خلال محاولة عبورهم للبحر.

يذكر أن أوروبا تعيش في الوقت الحاضر أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب عدد من النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية، التي تعاني منها الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.