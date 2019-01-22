ترامب للديمقراطيين: توقفوا عن اللعب... لا تراجع عن بناء الجدار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجدار الحدودي مع المكسيك يساوي الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن عدم بناء الجدار يعني غياب الأمن.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "دون الجدار الحدودي لن يكون هناك أمن قومي أمريكي"، مضيفا "إذا أنشأنا جدارا قويا، أو حاجزا حديديا، فإن مستويات الجريمة وتجارة المخدرات سوف تنخفض بصورة كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "الديمقراطيون يعرفون ذلك، لكنهم يمارسون لعبة سياسية. يجب أن تنتهي بطريقة صحيحة. لا تراجع".

Without a Wall our Country can never have Border or National Security. With a powerful Wall or Steel Barrier, Crime Rates (and Drugs) will go substantially down all over the U.S. The Dems know this but want to play political games. Must finally be done correctly. No Cave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2019

وكتب ترامب في تدوينة أخرى "الديمقراطيون يمزحون مع أنفسهم، إنهم لا يصدقون حقيقة أنه لا يمكن إيقاف الجرائم والمخدرات دون بناء الجدار الحدودي مع المكسيك"، مضيفا "توقفوا عن اللعب، وقدموا لأمريكا التأمين الذي تستحقه. إنها أزمة إنسانية".

Democrats are kidding themselves (they don’t really believe it!) if they say you can stop Crime, Drugs, Human Trafficking and Caravans without a Wall or Steel Barrier. Stop playing games and give America the Security it deserves. A Humanitarian Crisis! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2019

وتسبب البند الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك في أزمة بين ترامب والكونغرس، الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، ففي حين يصر ترامب على المضي قدما في بناء الجدار واعتماد 5.7 مليار دولار لبنائه، يرفض الديمقراطيون هذا البند.

وتسبب هذا الخلاف في أزمة أدت إلى دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.