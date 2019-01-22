مكتب التحقيقات الروسي: القبض على الراكب الذي هدد باختطاف الطائرة

أعلن مكتب التحقيقات الروسي القبض على الراكب الذي هدد باختطاف طائرة "آيروفلوت"، المتجهة من سورغوت إلى موسكو، ما زال داخل الطائرة.

موسكو- سبوتنيك. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الثلاثاء، أن راكبا مخمورا على متن رحلة سورغوت — موسكو هدد بامتلاك أسلحة حاول اقتحام قمرة القيادة وطالب بتغيير مسار الرحلة، مؤكدة القبض عليه.

وقالت المتحدثة: "وفقا للمعطيات الأولية، فان راكبا مخمورا، هدد بأن لديه سلاحا، حاول أثناء الرحلة اقتحام قمرة القيادة وطالب بتغيير مسار الطائرة. وقرر كابتن الطائرة القيام بهبوط اضطراري في خانتي مانسيسك".

وتابعت لجنة التحقيقات أنه "تم القبض على الرجل وهو من ذوي السوابق وأحد سكان سورغوت"، مؤكدة "فتح قضية جنائية ضد تصرفات الراكب وفقا للبند "اختطاف طائرة وتهديد باستخدام العنف".

يتبع…