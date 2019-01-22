اليابان تستعد لمباحثات تاريخية مع روسيا بشأن معاهدة السلام

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبيي، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم خلال لقائه مع بوتين، بحث مسألة إبرام معاهدة السلام بين البلدين "كما يجب".

© Sputnik . لافروف يحدد شروط متابعة المفاوضات حول معاهدة السلام مع اليابان

وقال آبي في مستهل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يسعدني أن أشير إلى أن التعاون بين البلدين يأتي بنتائج ملموسة".

وأضاف "بودي اليوم أن نناقش مسألة إبرام معاهدة السلام كما يجب، مع أخذ نتائج لقاء وزراء الخارجية والمفاوضين الأسبوع الماضي بعين الاعتبار. عدا ذلك، أعول على تبادل منفتح للآراء في قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الواسعة عموما".

وقال آبي "يسعدني أن أشير إلى أن تعاوننا الثنائي يحقق نتائج جوهرية".

هذا وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، المحادثات بين زعيمي روسيا واليابان، التي تدور حول قضايا العلاقات الثنائية، وعلى رأسها موضوع إبرام معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو. وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أعلن يوم أمس الإثنين، أن روسيا تعتزم القيام بكل ما يلزم للإسراع في إبرام معاهدة السلام مع اليابان.