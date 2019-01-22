علييف: باكو تتوقع تنفيذا كاملا لعقود توريد المعدات العسكرية الروسية

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع تنفيذا كاملا للعقود المبرمة سابقاً، لتوريد المعدات العسكرية الروسية.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy علييف يزيح الستار عن واردات أذربيجان من الأسلحة الروسية دافوس — سبوتنيك . وقال علييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن أحد المستوردين الرئيسيين للأسلحة الروسية. بعض العقود التي تم توقيعها في السنوات السابقة لا تزال في مرحلة التنفيذ، وهذا يعني أننا لم نتلق كل شيء بعد، ولكننا حصلنا على جزء كبير. لذلك، تم الإعلان مؤخرًا بأن الطرفين يتوقعان مواصلة هذا التعاون"، مشيراً إلى أن شراء المعدات العسكرية الروسية من قبل أذربيجان هي "عملية دائمة".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني بأنه "فيما يتعلق بتحديد المعدات العسكرية، سيتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. بالطبع نحن مهتمون، روسيا هي أحد الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية الحديثة والموثوقة، ونحن نمتلك إمكانية الوصول الكامل إليها".

وكان علييف قد صرح في نهاية العام المنصرم، بأن قيمة المنتجات العسكرية الروسية التي اشترتها أذربيجان حتى الآن، تتجاوز 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن بلاده تواصل استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا.