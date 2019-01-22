من قلب قطر... مدون إسرائيلي يثير الجدل في مسجد محمد بن عبد الوهاب

نشر مدون إسرائيلي مثير للجدل، صورا له في العاصمة القطرية، الدوحة، محدثا موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.

المدون الإسرائيلي، بن تسيون تشدنوفسكي، نشر صورا له في سوق "واقف" الشهير بالدوحة، وصورة أخرى في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما نشر بن تسيون، صورة له وهو يضع الشماغ القطري على رأسه؛ بحسب وكالة "سما".

وأثارت صورة المدون الإسرائيلي سخطا واسعا من قبل مغردين قطريين، عبروا عن رفضهم الشديد لأية خطوة نحو "التطبيع".

الصهيوني بن تزيون الذي سبق وأن زار المدينة المنورة، ثم الكويت وطرد منها، نشر صوراً له على انستقرامه في سوق واقف في قطر وفي جامع محمد بن عبدالوهاب معلقا: صليت صلاة mincha العبرية من أجل الحب والسلام والاحترام بين اليهود والعرب في المسجد الكبير في الدوحة.#لا_تدنسوا_قطر_بالتطبيع pic.twitter.com/BCezK1ss0o — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) ١٤ يناير ٢٠١٩

وقال نشطاء إن مما يثير الاستياء المضاعف، هو قول بن تسيون، إنه أدى صلاة عبرية "من أجل الحب والسلام والاحترام بين اليهود والعرب"، داخل المسجد الكبير في قطر.

ولفت ناشطون إلى أن بن تسيون يتنقل بين الدول العربية، بجواز سفر دولة أوروبية، وليس بجوازه الإسرائيلي.

وبن تسيون، هو مدون إسرائيلي مثير للجدل، سبق له زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، ومعالم تاريخية في مصر، والكويت.

يشار إلى أن المدون بن تسيون، يكتب في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وله العديد من الصور على حسابه، وهو يؤدي الصلوات اليهودية، وكذلك صور تذكارية مع العديد من الحاخامات.