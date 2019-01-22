وكالة: إيران تستدعي سفير سويسرا لاعتقال أمريكا صحفية

نقلت وكالة "أنباء فارس" عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن إيران طالبت السفير بالإفراج الفوري عن مرضية هاشمي التي تعمل صحفية ومقدمة برامج في تلفزيون (برس)، وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / ATTA KENARE لاريجاني: السعودية وأمريكا وجهان لعملة واحدة في التعامل مع خاشقجي ومرضية هاشمي

وتمثل سفارة سويسرا المصالح الأمريكية في طهران، ولا يوجد لواشنطن بعثة في إيران منذ عام 1980.

وكانت الصحفية الإيرانية، مرضية هاشمي، التي ولدت في أمريكا، قد وصلت إلى الولايات المتحدة، من أجل زيارة شقيقها المريض وعدد من أفراد أسرتها.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن أقارب هاشمي أنهم لم يتمكنوا من التواصل معها، رغم معرفتهم أنه تم معاملتها بصورة قاسية، حيث تم إجبارها على رفع حجابها ضد إرادتها وحرمت من تناول أي طعام "حلال" أو "نباتي".

كما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه تم نقل الصحفية الإيرانية من مقر "إف بي آي" إلى أحد المراكز الأمنية الأخرى غير المعروفة.