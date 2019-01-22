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19:05 22 يناير/ كانون الثاني 2019
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي

    بعد رئيس تشاد... رئيس مالي في طريقه إلى إسرائيل

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    بعد استئناف العلاقات مع تشاد، يُتوقع حدوث دفء في العلاقات بين إسرائيل ومالي، لهذا تجري محادثات لتنسيق زيارة رئيس حكومة مالي، إلى إسرائيل.

    بعد انقطاع العلاقات الذي دام خمسين عاما، قد يزور رئيس حكومة مالي إسرائيل قريبا. فبعد استئناف العلاقات بين تشاد وإسرائيل، يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ خطوة شبيهة مع مالي، وهي دولة إسلامية غربي إفريقيا، التي تعتبر دولة ضعيفة تعاني من الإرهاب؛ وذلك بحسب موقع "المصدر". 

    إدريس ديبي رئيس تشاد
    © AP Photo / Lintao Zhang
    قريبا... نتنياهو في تشاد
    ورد أمس الإثنين أن كلا البلدين بدأ يستعدان الآن قبل أن يزور رئيس حكومة مالي، سوميلو بوبي ميغا، إسرائيل في الأسابيع القادمة. لم يُحدد موعد بعد لهذه الزيارة، ولكن أصبحت المحادثات في ذروتها. لم تستبعد جهة مسؤولة في مالي إمكانية دفء العلاقات قائلة لسلطة البث الإسرائيلية: "عندما تكون لدينا أخبار جديدة فسوف نعلنها".
    كانت هناك علاقات دبلوماسيّة بين إسرائيل ومالي في الماضي، ولكنها انقطعت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

    يشار إلى أنه في نهاية عام 2017، التقى نتنياهو ورئيس حكومة مالي في مؤتمر الدول الإفريقية، واتفقا على "دفع العلاقات الدبلوماسية قدما بين البلدين". تشير التقديرات إلى أنه في ظل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل هذا الأسبوع، هناك دول إسلامية أخرى في إفريقيا تود اتخاذ خطوات شبيهة ومنها نيجر ومالي. وفق أقوال نتنياهو، قد يؤدي استئناف العلاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية الإفريقية إلى تقليل مسارات الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى جنوب إفريقيا.
    في بداية الأسبوع، زار نتنياهو، العاصمة التشادية، نجامينا، لبضع ساعات، والتقى رئيس تشاد، إدريس ديبي، وتحدثا معا عن استئناف العلاقات بين البلدين. قال نتنياهو في تصريحاته المشتركة: "تشاد هي دولة هامة بالنسبة لإسرائيل، ويمكن التغلب على الإرهاب عندما نعمل معا. وفي شهر مارس/آذار سوف تزور بعثة اقتصادية إسرائيلية نيابة عن شركات إسرائيلية، تشاد".    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إفريقيا, تشاد, إسرائيل, وزارة دفاع مالي, تشاد, إسرائيل
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