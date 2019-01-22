نتنياهو: ليعلم أعداءنا أن قبضتنا الضاربة ستصلهم

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سنواصل تطوير منظومات الأسلحة الأكثر تقدما وتطورا في العالم بنجاح.

وأضاف نتنياهو في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، ما قوله: سنواصل تطوير منظومات الأسلحة، بغية ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وأمن دولة إسرائيل".

زرت اليوم مصنع "ملام" التابع للصناعات الجوية الإسرائيلية التي تطور وتنتج صواريخ الحيتس في أعقاب اختبار صاروخ الحيتس 3 الذي أجري صباح اليوم وتكلل بنجاح. pic.twitter.com/WAx4vUTbaT — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 22, 2019

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "زرت اليوم مصنع [ملام] التابع للصناعات الجوية الإسرائيلية، التي تطور وتنتج صواريخ الحيتس في أعقاب اختبار صاروخ الحيتس 3 ، الذي أجري صباح اليوم، وتكلل بنجاح".

أرحب بالاختبار الناجح الذي أجري لصاروخ الحيتس 3. إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية وهجومية قوية جدا تعتبر من الأكثر تقدما في العالم. فليعلم أعداءنا الذين يبتغون تدميرنا أن قبضة إسرائيل الضاربة ستصل إلى كل من يتمنى لنا السوء وأننا سنحاسبهم. pic.twitter.com/QydOTGCapA — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 22, 2019

ورحب نتنياهو بالاختبار الناجح الذي أجري لصاروخ الحيتس 3، مدعيا أن إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية وهجومية قوية جدا، تعتبر من الأكثر تقدما في العالم. مضيفا: "فليعلم أعداءنا الذين يبتغون تدميرنا أن قبضة إسرائيل الضاربة ستصل إلى كل من يتمنى لنا السوء وأننا سنحاسبهم".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يجري بين بلاده والولايات المتحدة تعاون وثيق في مجال الصناعات الحربية. معربا عن تقديره الخاص للحليف الأمريكي على التعاون الأمني وعلى التعاون في تطوير واختبار المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، بما فيها منظومة صواريخ الحيتس.